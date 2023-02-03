В Украине борются с негативными последствиями погоды – в частности, на реке Десна образовался ледовой затор, пишет Politeka.net со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.
Его решено взорвать.
«На реке Десна будут взрывать ледовой затор. Поэтому сегодня, 3 февраля, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов!», - срочно предупредили в КМВА.
Уточняется, что подрыв льда будут совершать саперы.
«Такие вынужденные меры необходимы, чтобы снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах», - пояснили в администрации.
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Жителей города и области призывали не паниковать и сохранять спокойствие, а во время воздушной тревоги немедленно уходить в укрытие.
Напомним, ранее сообщалось, что Черниговскую область накрыло самое большое за 130 лет зимнее наводнение.
Подъехать к некоторым селам можно было только через Сумскую область. Подтоплений дорог и домохозяйств зимой местные жители не наблюдали последние 50 лет.
Кроме того, ранее ледяная пробка в семь километров спровоцировала наводнение на Киевщине.
Из-за огромного скопления льда на реке Десна вода поднялась на несколько метров. ГСЧС сообщало, что из-за этого было подтоплено несколько десятков домохозяйств в Броварском районе.
Добраться до некоторых домов можно было разве что вброд.
Тогда тоже пришлось взрывать лед.
Также сообщалось, что в трагедии на переправе через Десну выжил только один.
Кроме того, Politeka.net писала, что к Украине приближается арктический холод.