В Полтавской области один из сельских советов предоставил в постоянное пользование женщине-предпринимателю землю, засеявшую ее сельскохозяйственными культурами.
Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной прокуратуры.
Известно, что такое разрешение предпринимателю предоставил Гожуловский сельский совет в 2020 году. Земельные участки на территории Полтавского района имеют общую площадь 11 га, а их стоимость оценивается более чем в 24 млн грн.
Впрочем, в постоянное использование женщине-предпринимателю землю дали для обустройства кладбища. Но она в дальнейшем засеяла там сельскохозяйственные культуры.
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"Хозяйственным судом Полтавской области (суд I инстанции) удовлетворен иск Полтавской окружной прокуратуры об отмене решений Гожуловского сельского совета и обязательства физического лица-предпринимателя вернуть Полтавской территориальной общине два земельных участка общей площадью 11 га стоимостью более 24 млн грн, расположенные на территории Полтавского района", - говорится в сообщении.
Согласно ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О погребении и похоронном деле" земельный участок в постоянное пользование для размещения места захоронения может предоставляться решением уполномоченного органа в установленном законом порядке соответствующему специализированному коммунальному предприятию, учреждению или организации.
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