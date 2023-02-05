Жительница Южной Каролины, не знавшая о беременности США, пожаловалась на боль в животе и через несколько часов неожиданно родила здорового ребенка.

Об этом пишет издание Daily Mail.

18-летняя Брай Блантон рассказала, что однажды проснулась от резкой боли и почувствовала, что у нее промокла простыня. Испугавшись, она позвала мать, 36-летнюю Дженнифер Блэквелл. Когда женщина увидела дочь, сразу решила отвезти ее в больницу.

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После осмотра врача выяснилось, что Блантон уже рождает. Эта новость шокировала и роженицу, и ее мать, поскольку раньше Блантон несколько раз проделывала тесты на беременность и все они показывали отрицательный результат. Кроме того, у нее не появился большой живот.

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Через несколько часов на свет появилась ее дочь. По словам Блантон, первые четыре часа после родов она находилась в истерике, но затем осознала, что произошло.

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Напомним, родственники российских "мобиков" жалуются, что у солдат завелись вши и появилась чесотка.

Кроме того, сообщалось, что россия собирается повторить масштабное наступление - названы сроки.

Также Politeka.net писала, что момент перед трагедией в Броварах попал на видео.