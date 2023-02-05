Отец троих детей Тарас Щирба мог не воевать, но выбрал защищать Украину.

Как передает Суспільне , мужчина погиб в конце ноября прошлого года в Донецкой области.

"Я чувствую, что должен быть там", - слова, которые он сказал матери, идя в армию.

Мать погибшего в российско-украинской войне бойца Тараса Щирбы ежедневно посещает заупокойные службы в церкви. Она рассказала, что ее сын похоронен в прошлом году 5 декабря. Он погиб вблизи поселка Кордюмовка.

"Меня спасли долгие разговоры с отцом Василием Иванивым. Он очень много времени на меня потратил. Много со мной разговаривал. Я понимаю, что этот пустырь должен заполнить Бог. Я стараюсь, чтобы так произошло, но терять родных очень сложно", – говорит Надежда. Щерба.

С 28 февраля домой приезжал трижды в несколько дней, рассказала сестра бойца Оксана Поберейко.

"Он был в гостях у нас немножко. Мы сидели семьей: родители, жена его, дети, моя семья. Говорили. Не много рассказывал о своих военных буднях, но был такой сосредоточенный, какой-то уравновешенный, спокойный. Поскольку он твердо знал, что он хочет там быть.Мама пыталась его убедить: "Тарасик, у тебя трое детей. Есть возможность вернуться домой". А он говорил: "Я чувствую, что я там должен быть". Очень теплое, семейное было у нас общение и последние фото, которые мы сделали вместе, я их держу всегда возле себя".

Надежда Щирба говорит, что в смерть сына не верила до последнего.

"Они были на "нули" и прилетела мина, разорвалась и их ранило. У него было ранение в левую сторону, так напротив сердца, где заканчивается бронежилет со спины. Тарас вытащил еще трех собратьев и возвращался за оружием и упал без сознания. Забрали его" в скорую, я не знаю куда его довезли, но посмотрели, что там сложное ранение и перегрузили в другую скорую, и увезли в Днепр. был красно-черный флаг и надпись: "За Украину, за ее волю". И все тату сошлись. И мы не верили. И мы надеялись, что это такие тату, которые многие делают".

Похоронили Тараса Щирбу на Аллее Героев Микулинецкого кладбища в Тернополе. Ему было 37 лет. Мужчине присвоили звание почетного гражданина Тернополя посмертно. У Тараса Щирбы остались жена и трое детей.

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