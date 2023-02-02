У клиентки ПриватБанка воплотился самый главный страх каждого человека, у которого есть банковские счета.

В одно вгновение человек потерял средства, а вместо них появился кредит, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение клиентки Приватбанка.

«В декабре 2022 года с моей карточки незаконно были списаны средства, вследствие чего возникла еще и кредиторская задолженность, за которую были списаны проценты. Проходит ли вообще мониторинг списания средств? (с гривневого счета на остатке которого 4000грн списываются ночью денежные средства в долларах на счет американской компании!)», - сообщила клиентка ПриватБанка на сайте Минфин, спрашивая, как теперь она может доказать незаконность списания средств и вернуть деньги на свой счет.

В ПриватБанке отреагировали на жалобу, сообщив, что оплаты в интернете могли быть произведены только при владении информацией о номере карты, СVV коде и сроке действия.

"По вашему обращению были сформированы запросы на обжалование операций в международной платежной системе. Регламент рассмотрения таких заявок составляет до 120 дней с момента их регистрации. Эти сроки строго установлены платежной системой, чтобы у всех сторон обжалования было время собрать нужные документы", - сообщили в ПриватБанке.

Ранее Politeka.net писала, что ПриватБанк внезапно списал все средства с карты клиентки.

Ранее одна из клиенток ПриватБанка пригрозила полицией.

Также Politeka.net сообщала, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.