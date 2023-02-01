Умерла известная украинская певица и актриса Мария Миколайчук. Жена выдающегося актера, сценариста и кинорежиссера Ивана Миколайчука ушла из жизни в среду, 1 февраля, около семи утра.

О трагедии сообщил племянник Ивана Миколайчука Михаил Грицюк, передает Черновицкий областной совет.

Мария Евгеньевна долго болела и покинула этот мир на 81 году жизни.

Мария Миколайчук (Карпюк) родилась 8 апреля 1941 в селе Витиловка, Кицманского района Черновицкой области. Окончила студию при Черновицком музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской, где работала актрисой. В 1961 году начала петь в Украинском народном хоре имени Григория Веревки.

В 1962 году вышла замуж за Ивана Миколайчука. Мария была участницей фольклорного вокального трио «Золотые ключи» вместе с Ниной Матвиенко и Валентиной Ковальской. В этом составе они снимались в лентах «Пропала грамота», «Девичьи мечты», «Трио «Золотые ключи» и т.д. В 2005 году Мария Миколайчук получила звание народной артистки Украины. В 2021 году сыграла в фильме Романа Балаяна «Мы есть. Мы рядом».

Напомним, ранее стало известно, что оборвалась жизнь актрисы, сыгравшей Уэнсдей Аддамс - названа причина.

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