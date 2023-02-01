Сегодня, 1 февраля, оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, зависящие от места правонарушения, пишет Politeka.net со ссылкой на Дию.

"Это означает, что средства теперь будут поступать в местные бюджеты, а не один счет, как раньше", - пояснили в Действии.

Следовательно, с 1 февраля временно новые штрафы по автофиксации в Дию не будут поступать.

«Предупреждаем, чтобы у вас не возникло проблем», – подчеркнули в Сервисе государственных услуг.

Также украинцев заверили, что как только полиция завершит доработку, новые штрафы будут отражаться в Дие по-прежнему.

«Даже те, что украинцы получат в период, пока сервис недоступен. По оценкам специалистов по МВД, на возобновление работы нужно несколько дней», - добавили в Дие.

Также в Сервисе ответили на вопрос, когда в Дие появится возможность растаможки авто: «Пока эта услуга еще на этапе доработки».

Напомним, ранее стало известно, что в приложении Дия уже можно подавать заявление об обмене ламп.

В рамках программы можно бесплатно обменять 5 старых ламп накаливания на 5 новых – энергоэффективных LED-лампочек. Это, как ожидается, поможет сэкономить электроэнергию на 7-10% в моменты пиковой нагрузки.

Также сообщалось об изменениях с 1 февраля относительно денежного обеспечения - кого они коснутся.

Кроме того, Politeka.net писала, что с карты клиентки ПриватБанка внезапно списали все средства.