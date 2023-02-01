В возрасте 53 лет скончалась украинская актриса, Заслуженная артистка Украины, звезда сериалов "Доярка из Хацапетовки" и "Возвращение Мухтара" Ольга Когут.

О трагедии сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки, где актриса работала с 1996 года. Коллеги уточнили, что Когут ушла из жизни прямо накануне своей последней премьеры, но точную причину смерти не называли. У актрисы осталась дочь и пожилая мать.

Ольга Когут – выпускница Донецкого училища культуры и Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Фильмография актрисы насчитывает более 50 ролей. Она прославилась благодаря ролям в российских сериалах, среди которых «Возвращение Мухтара», «Доярка из Хацапетовки», «Не торопи любовь!», «Леди Бомж», «Я тебя никому не отдам», «День рождения Буржуя» и другие.

Смерть актрисы на своей странице в Facebook также прокомментировал режиссер Михаил Резникович.

"Ушла Ольга Когут… Горе для её близких, горе для театра… Она была одной из самых чистых, искренних, творчески бескорыстных - кто без остатка отдал нашему театру все силы своей души. Никогда не лукавила, не притворялась, не искала выгоды", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что оборвалась жизнь актрисы, сыгравшей Уэнсдей Аддамс - названа причина.

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Кроме того Politeka.net писала о кончине знаменитого украинца, которого называли человеком-эпохой.