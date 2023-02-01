Правоохранители Львовщины задержали злоумышленников, которые 26 января избили мужчину в электропоезде сообщением "Львов-Здолбунов". Пострадавший с тяжелыми травмами головы находится в больнице.
Детали рассказали в пресс-службе полиции Львовской области.
По данным правоохранителей, к избиению 38-летнего жителя Золочевского района причастны жители Закарпатья в возрасте 27, 40 и 47 лет. Между мужчинами произошел конфликт.
Так, 26 января около 19:00 в тамбуре электропоезда сообщением "Львов-Здолбунов" трое жителей Закарпатья во время конфликта жестоко избили одного из пассажиров, после чего вышли на ближайшей станции и скрылись.
"Правоохранители оперативно установили местонахождение нападающих и задержали их в одном из сел недалеко от Львова. Младший из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности, за кражи. 28 января следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры, сообщили злоумышленникам о подозрении. в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.
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За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы до десяти лет.
Досудебное расследование продолжается. По решению суда подозреваемые находятся под стражей.
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