Как сообщило ГУ Нацполиции в Черновицкой области, пеступники притворяются попавшими в беду гражданами и просят телефон, чтобы позвонить.
В результате с банковских счетов жертв исчезают деньги.
Правоохранители рассказали историю, которая случилась с 63-летним жителем Черновцов.
Малознакомый мужчина просил его телефон для совершения звонка, после чего со счета жителя Черновцов пропали 9 тысяч грн.
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Выясгилось, что аферист зашел в приложение мобильного банкинга и перевел деньги себе на карту. Вернуть украденные таким способом средства будет непросто.
В Нацполиции напомнили, что ни в коем случае нельзя:
- сообщать номер и срок действия банковской карты, пин-код и CVV-код (с обратной стороны карточки);
- разглашать пароли от приложений интернет-банкинга;
- давать пользоваться смартфоном и другими гаджетами, на которых установлены банковские приложения.
Напомним, аферисты "нагрели" на военной амуниции больше ста тысяч, фото: "предлагали по низким ценам".
Также сообщалось, что подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.
Кроме того, Politeka.net писала, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.