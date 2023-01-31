Украинцев предупредили о циничной схеме мошенников, где они используют телефон доверчивых граждан.

Как сообщило ГУ Нацполиции в Черновицкой области, пеступники притворяются попавшими в беду гражданами и просят телефон, чтобы позвонить.

В результате с банковских счетов жертв исчезают деньги.

Правоохранители рассказали историю, которая случилась с 63-летним жителем Черновцов.

Малознакомый мужчина просил его телефон для совершения звонка, после чего со счета жителя Черновцов пропали 9 тысяч грн.

Выясгилось, что аферист зашел в приложение мобильного банкинга и перевел деньги себе на карту. Вернуть украденные таким способом средства будет непросто.

В Нацполиции напомнили, что ни в коем случае нельзя:

сообщать номер и срок действия банковской карты, пин-код и CVV-код (с обратной стороны карточки);

разглашать пароли от приложений интернет-банкинга;

давать пользоваться смартфоном и другими гаджетами, на которых установлены банковские приложения.

Напомним, аферисты "нагрели" на военной амуниции больше ста тысяч, фото: "предлагали по низким ценам".

Также сообщалось, что подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.