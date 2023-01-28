Покупатели перечисляли "продавцам" частичную предоплату или полную оплату и ожидали доставку заказов, передает "Закарпатье net".
Однако после получения денег мошенники исчезали. Обманутые украинцы оставались без средств и без обещанного товара.
Полицейские установили, что круг обманутых злоумышленниками граждан достиг более двух десятков – по состоянию на сегодняшний день зафиксирован уже 21 факт мошеннических действий подозреваемых.
Общая сумма причиненного ими материального ущерба гражданам составляет более 150 тысяч гривен.
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В рамках возбужденного по данному факту уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество), полицейские провели соответствующие обыски.
У 24-летнего фигуранта дела полицейские обнаружили и изъяли пистолет и патроны к нему. По этому факту ему отдельно уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сделано важное заявление по мобилизации - кто нужен в первую очередь.
Также сообщалось, что подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.
Кроме того, Politeka.net писала, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.