В Ужгороде был создан онлайн-магазин, в котором предлагали желающим приобрести элементы военной амуниции по низким ценам.

Покупатели перечисляли "продавцам" частичную предоплату или полную оплату и ожидали доставку заказов, передает "Закарпатье net".

Однако после получения денег мошенники исчезали. Обманутые украинцы оставались без средств и без обещанного товара.

Полицейские установили, что круг обманутых злоумышленниками граждан достиг более двух десятков – по состоянию на сегодняшний день зафиксирован уже 21 факт мошеннических действий подозреваемых.

Общая сумма причиненного ими материального ущерба гражданам составляет более 150 тысяч гривен.

В рамках возбужденного по данному факту уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество), полицейские провели соответствующие обыски.

У 24-летнего фигуранта дела полицейские обнаружили и изъяли пистолет и патроны к нему. По этому факту ему отдельно уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сделано важное заявление по мобилизации - кто нужен в первую очередь.

Также сообщалось, что подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.