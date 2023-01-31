На днях в полицию Киева позвонил по телефону мужчина и сообщил, что в его доме неизвестные убили жену.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в полиции Киева. По прибытию по указанному адресу правоохранители обнаружили в доме двух братьев и тело 35-летней женщины с огнестрельным ранением головы.

Полицейские опросили родственников, осмотрели место трагедии и выяснили, что в момент инцидента заявитель находился на втором этаже дома. По словам брата заявителя, в квартиру ворвались двое мужчин и потребовали деньги.

Ища ценные вещи, они устроили беспорядок, а, убегая из дома, застрелили женщину.

«Мы начали отработку данной версии события, однако своего подтверждения оно не нашло. Как выяснилось, во время застолья киевлянин под хмельком во время демонстрации охотничьего оружия, которое было заряжено, выстрелил родственнице в голову, в результате чего она сразу умерла. С целью скрыть убийство и отвести от себя подозрение, фигурант инсценировал в доме грабеж – разбросал в доме вещи и придумал детали происшествия для брата и полиции», – рассказал начальник Дарницкого управления полиции Олег Гудыма ошеломляющие подробности преступления.

Оружие фигурант выбросил в озеро, а во время повторного допроса признался, что никакого нападения неизвестных не было, а роковой выстрел произвел именно он.

«Подозреваемый, 1984 года рождения, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - отметил Гудыма.

Задержанному избрана мера пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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