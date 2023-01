Известная актриса Энни Вершинг, звезда сериалов "Босх", "Дневники вампира", "Касл" и многих других скончалась в возрасте 45 лет, пишет Politeka.net со ссылкой на Deadline.

В 2020-м году Вершинг поставили диагноз – рак, однако она продолжала сниматься.

Актриса также озвучивала Тесс в популярной видеоигре The Last Of Us, по которой HBO сняла сериал.

Муж Вершинг, актер Стивен Фулл, выступил с заявлением, подчеркнув, что в душе семьи появилась огромная дыра.

«Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самом простом моменте», - заявил муж актрисы.

У пары – трое сыновей, младший из которых родился в 2018 году.

Вершинг известна по ролям в сериалах "Новичок", "24 чaса", "Сверхъестественное", «Главный госпиталь», и "Вне времени", а также по фильму "Брюс Всемогущий".

RIP Annie Wersching 💔 pic.twitter.com/SAxoEdtm6C — Michael Trevino Source (@trevinosource) January 31, 2023

Друзья, коллеги и фанаты актрисы шокированы ее внезапным уходом из жизни:

«Она была такой веселой и легкой, даже когда играла темного и злого персонажа. Стивен Фулл и его мальчики — одни из лучших людей, и я искренне сочувствую им. Прекрасная женщина, которой будет очень не хватать»,

«Очень грустно, мои соболезнования ее семье», «Красивая и замечательная актриса. Я только вчера закончил пересматривать «Новичка», а сегодня прочитал это. Какой шок, какая замечательная актриса. Я всегда восхищался ею. Покойся с миром. Какая потеря для всех нас»,

«Мое сердце разбито. Просто обожал ее во всем, в чем я ее видел, от «Дневников вампира» до «Звездного пути». Она буквально светилась на экране. Какая потеря», "Прощай, королева".

Напомним, ранее стало известно, что оборвалась жизнь актрисы, сыгравшей Уэнсдей Аддамс - названа причина.

Также сообщалось о последних овациях Вахтангу Кикабидзе, кадры прощания.

Кроме того Politeka.net писала о кончине знаменитого украинца, которого называли человеком-эпохой.