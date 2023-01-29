Раненые солдаты без нижних конечностей часами стоят в очереди за справкой.

Об ужасной ситуации рассказал военнослужащий ВСУ Мирослав Откович на своей странице в Facebook.

По его словам, поликлиника открывается в девять утра, в семь тридцать здесь уже людно. Пол девятого в списках в регистратуре уже был шестидесятым, в очереди к хирургу — тринадцатым. Электронной очереди не существует. Там, где выписываются документы ВЛК, моя фамилия оказалась под номером 502.

"Этот кусок бумаги требует жестокая и неумолимая военная бюрократическая машина. Я со своим прооперированным мениском на левом колене оперся на костыль и молча смотрел за происходящим.

– Вы первый день? — не без иронии спрашивает молодой парень в хорошо сшитом тактическом костюме болотного цвета.

— Так.

- А я уже 21 день в очереди стою, у меня 8 врачей!", - рассказывает Мирослав.

"Захожу к хирургу. Кладу на стол выписку после операции. Он смотрит и говорит: "Хорошо. Вот этой и этой справки сделайте копии и возьмите фото 3х4. Тогда приходите снова" . Я даже побелел, это значит, что стоять придется сначала. Снова пройти регистратуру, чтобы заново попасть в "проходные" списки, придется прийти уже в понедельник", - отметил военный.

Затем врач за это время выходит курить. По его словам, те, что без конечностей, под другим кабинетом, стиснули зубы и стоят за своим куском бумаги.

После чего хирург оформил документы и отправил Мирославу в следующий кабинет. Там он оказался в очереди – 502 (!), благо, в этом списке пробелы. Не все пришли вовремя. Ему разрешили положить свои документы на кучку папок, которые вот-вот понесут на подпись.

"Поймите, меня, как и остальных, здесь никто не лечит! Никто не осматривает! Здесь нет диагностики! Есть только всемогущая подпись под бумажкой. Нужно что-то менять. Нужна децентрализация. Не могут все бригады региона везти бойцов в одно заведение. Должен быть способ усовершенствовать процесс выдачи справки, сделать его электронным, как и запись на прием. Обеспечить нужное количество медицинского персонала, развернуть дополнительные информационные стенды. Поставить кулер с водой и дать возможность измерить давление. Это элементарные вещи, требующие значительных средств.

В военные учреждения за справкой приходят те, кто пошел воевать по собственному желанию, но сюда попал невольно.

Для тяжелых раненых требуется больше уважения и простого комфорта. Здесь даже лифт не работает, поэтому лестница с первого и на верхние этажи напоминает спортивные соревнования паралимпийцев", - отметил Мирослав Откович.

Военнослужащий не указал конкретное заведение, но ситуация, по его словам, к сожалению, типична.

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