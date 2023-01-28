Как сообщает Aif, геомагнитная активность к концу месяца не будет высокой. Однако магнитные бури прогнозируются на 28, 30 и 31 января.
На сайте Meteoprog украинцев предупреждают, что в субботу, 28 января, геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня.
Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.
УНИАН сообщает, что 28 и 29 января следует ожидать низкой, двубалльной штормовой активности.
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В это время метеозависимые люди могут ощущать головную боль, боль в области сердца, суставы и спину.
Также при таких явлениях обостряются хронические заболевания и ослабляется иммунитет.
В связи с этим медики советуют соблюдать правильный режим сна.
Особенно полезны в такое время будут физические нагрузки – ходьба, плавание, гимнастика.
Кроме того, важно отказаться от кофе. В рацион следует внести больше продуктов, относящихся к здоровой пище. Лучше отказаться от жирного и соленого и пить много жидкости.
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