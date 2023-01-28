До конца января придется пережить еще несколько магнитных бурь – когда следует поберечь себя.

Как сообщает Aif, геомагнитная активность к концу месяца не будет высокой. Однако магнитные бури прогнозируются на 28, 30 и 31 января.

На сайте Meteoprog украинцев предупреждают, что в субботу, 28 января, геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня.

Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

УНИАН сообщает, что 28 и 29 января следует ожидать низкой, двубалльной штормовой активности.

В это время метеозависимые люди могут ощущать головную боль, боль в области сердца, суставы и спину.

Также при таких явлениях обостряются хронические заболевания и ослабляется иммунитет.

В связи с этим медики советуют соблюдать правильный режим сна.

Особенно полезны в такое время будут физические нагрузки – ходьба, плавание, гимнастика.

Кроме того, важно отказаться от кофе. В рацион следует внести больше продуктов, относящихся к здоровой пище. Лучше отказаться от жирного и соленого и пить много жидкости.

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