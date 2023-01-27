Волонтеры расстрогали украинце фотографией маленького украинца.
Мальчик рассказал, что в будущем мечтает стать строителем.
Снимки опубликованы на Facebook-странице World Central Kitchen.
"Здесь у меня кухня – здесь комната с телевизором и диваном. Когда вырасту, я хочу быть строителем, чтобы ремонтировать дома", – пересказали волонтеры слова мальчика.
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Ранее сообщалось, что бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона после захвата города сотрудничала с захватчиками и получила должность в оккупационной администрации России.
Ее назначили главой «отдела кадров» в созданной агрессором «исправительной колонии».
На этой должности женщина агитировала херсонцев поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения. За это она обещала "кресла" в оккупационном органе и лояльность россиян.
СБУ задокументировали преступные действия коллаборантки и объявили в розыск.
«После увольнения Херсона фигурантка, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд», - рассказали в СБУ.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.
Напомним, появилось продолжение скандала вокруг Тищенко: "Принято решение...".
Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.
Кроме того, сообщалось, что министр обороны Алексей Резников заинтриговал хорошими новостями.