Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже пожертвовал полученное наследство украинским военным.
Мужчина, который завещал огромную сумму Залужному и вузам - экс-сотрудник компании Microsoft, он уроженец Винницкой области.
Что с деньгами будут делать университеты и кто такой Григорий Степанец, рассказал телеканалу "1+1" доктор философии и преподаватель Киево-Могилянской академии Михаил Винницкий, передает "Униан".
Степанец - великий человек, деньги которого являются огромным вкладом в будущую победу над оккупантами. Григорий - бывший работник компании Microsoft, он уроженец Винницкой области.
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"Он был фактически одним из основателей программного обеспечения Microsoft, потому что он присоединился к этой компании в 1989-м году", — рассказывает доктор философии.
Чтобы Украина стала успешной Степанец решил, что двум таким лучшим университетам нужно оставить такое наследство.
Напомним, ранее Валерий Залужный высказался о скандале с закупками еды в Минобороны.
Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.
Кроме того сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.