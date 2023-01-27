Два украинских вуза получили в наследство по $2 миллиона.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже пожертвовал полученное наследство украинским военным.

Мужчина, который завещал огромную сумму Залужному и вузам - экс-сотрудник компании Microsoft, он уроженец Винницкой области.

Что с деньгами будут делать университеты и кто такой Григорий Степанец, рассказал телеканалу "1+1" доктор философии и преподаватель Киево-Могилянской академии Михаил Винницкий, передает "Униан".

Степанец - великий человек, деньги которого являются огромным вкладом в будущую победу над оккупантами. Григорий - бывший работник компании Microsoft, он уроженец Винницкой области.

"Он был фактически одним из основателей программного обеспечения Microsoft, потому что он присоединился к этой компании в 1989-м году", — рассказывает доктор философии.

Чтобы Украина стала успешной Степанец решил, что двум таким лучшим университетам нужно оставить такое наследство.

Напомним, ранее Валерий Залужный высказался о скандале с закупками еды в Минобороны.

Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.

Кроме того сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.