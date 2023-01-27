Американский боксер Девин Хейни согласился провести поединок против украинца Василия Ломаченко в мае 2023 года.

Дата боя уже назначена – 20 мая, пишет Politeka.net.

Напомним, свой последний поединок Ломаченко провел 30 октября 2022 года. Украинец одержал победу единогласным решением судей против американца Джемейна Ортиса.

Букмекеры уже начали делать прогноз на бой Ломаченко-Хейни.

По мнению аналитиков панамской букмекерской конторы, работающей с 1991 года и ориентированной на рынок Северной и Южной Америки, фаворитом в этом противостоянии является именно Хэйни. На победу 24-летнего американца принимаются ставки с показателем 1,38 (-260 или 5/13). Успех украинца оценивается индексом 3 (200 или 2/1).

Однако, как выяснилось, на успех Ломаченко не рассчитывают даже некоторые соотечественники. На странице боксера в Facebook ему отрыто желают поражения.

«Извини, но ты упал очень низко в моих глазах, а также глазах многих Настоящих украинцев и мы тебя поддерживали до последнего, но ты сделал свой выбор, так что уверенного тебе поражения», «За Хейни!!!! Победы тебе!»,

«Конечно, я за Хэйни», «Думаю, большинство украинцев будут болеть за Хейни», «Хейни даст тебе прочуханки...», «Надеюсь, Вася проиграет»,

«Удачи, Хейни!», «Хейни, вперед!», «Надеюсь, ему помнут кабину», «Хейни, вперед!», «Хейни чемпион!», «Желаю тебе от всей души проиграть» , - пишут в адрес Ломаченко в комментариях.

Ранее стало известно, что Instagram заблокировал страницу Василия Ломаченко.

Профиль украинского боксера доступен только для просмотра в некоторых странах. Страница украинского боксера насчитывала более 2,1 миллионов подписчиков.

Напомним, что 4 января Василий Ломаченко попал в список предателей Украины, который ведется общественным движением ЧЕСТНО. Основанием для внесения бывшего чемпиона в реестр стала публикация в его Instagram проповеди митрополита Лонгина, архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также напомним, что украинцы жестко ответили футболисту Анатолию Тимощуку, который остался жить и работать в России.

Кроме того, Politeka.net сообщала, что промоутер Усика на фоне скандала сказал, что происходит с Ломаченко.