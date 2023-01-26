Помощник главного тренера питерского "Зенита" Анатолий Тимощук, которого лишили всех титулов и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины, подал апелляционную жалобу.

Напомним, Тимощука, остающегося работать в россии, лишили лицензии тренера. Как сообщает Politeka.net со ссылкой на УАФ, Тимощук пытался обжаловать решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола, но жалоба была отклонена.

"В удовлетворении апелляционной жалобы Анатолия Тимощука на решение КГК УАФ от 11 марта 2022 отказано в полном объеме. Апелляционный комитет УАФ оставил данное решение без изменений.

Решение Апелляционного комитета УАФ может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне", - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинцы отметили, что Тимощук заслуживает наказания.

"У него один титул", ЧМО", "Справедливое решение. Пусть там падло и сидит", "Ему вообще въезд в Украину разрешен? Я бы еще и судил заочно", "Одно слово предатель! Да он родную мать продаст за деньги!»,

«Когда-то этот недочеловек бегал с нашим флагом…», «Вслед за кораблем газуй, "несогласный", «Еще не так давно этот негодяй одевал футболку сборной Украины... А относительно того, что не согласен с лишением титулов: "Предателям открывать свой поганый рот команды не было!",

«Предателям так и надо!», «…Деньги, стали дороже, чем словосочетание «Я украинец!»,

«Толя, ты предатель», «Мне его жалко! Трудно будет ему жить с этим, но сам себе дорогу выбрал!»,

«Ты сделал свой выбор, вот и имеешь. Прекрасное завершение карьеры - на болоте» , - пишут украинцы в соцсетях, комментируя жалобу Тимощука.

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