Трагедия в Сергеевке 1 июля унесла жизни 22 человек и стала самой кровавой в Одесской области с начала полномасштабной войны. По жилому дому и базам отдыха враг ударил ракетами Х-22. Такая же убила людей в Днепре 14 января.

Впрочем, как передает СТБ , дом в Сергеевке получил несколько меньших разрушений. Здесь, несмотря на отсутствие стен и аварийность, продолжают жить люди. Всего около десяти семей. Другие же ждут восстановления своих домов, чтобы вернуться домой.

Тем временем люди ждут, когда работы продолжатся. В их числе и Валентина Андреевна. Пенсионерка живет в полуразрушенной квартире сама. В момент ракетного удара была в постели, которая и спасла ей жизнь.

И хотя женщина признает, что родилась в рубашке, сейчас чувствует себя полуживой.

"Мы совсем мертвые, никому не нужны. Мне некуда ехать. Я в 74 года осталась без крыши над головой. К дочке переезжать не хочу, потому что это мой родной дом, ну куда я пойду. Здесь холодно, сыро, но это же мое , – говорит Валентина Андреевна.

В доме очень холодно. Валентина Андреевна спасается теплой одеждой и одеялами. Когда есть свет, включает электрообогреватель.

"А что будет в морозы — я и не знаю. Чего они ничего не сделали, чтобы мы хоть как-то здесь перезимовали? Уже и зима заканчивается", — говорит пенсионерка.

Жителям полуразрушенного дома в Сергеевке обещают восстановить его до 10 мая. Впрочем, они полагают, что это маловероятно. Поэтому те, у кого есть финансовая возможность, понемногу начали отстраивать свои дома сами.

Напомним, в трагедии на переправе через Десну выжил только один.

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