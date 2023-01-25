За какое нарушение придется заплатить от 340 до 680 гривен или даже остаться без прав на полгода. Об этом пишет avtodream.
Водитель, который в авто и не имеет при себе аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки, рискует получить штраф в размере 340 гривен. В случае остановки патрульные квалифицируют это нарушение по ч.1 ст.121 КУоАП, но есть тонкости о которых следует знать.
Если аптечка и огнетушитель отсутствуют в частном автомобиле, то водитель может отделаться лишь предупреждением, ведь нет ни одного нормативного документа, где бы указывалась отдельная ответственность за вождение частного авто без аптечки.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Сбрейте": судья Мастер Шеф удивил изменениями во внешности в новом сезоне
Такого не было больше 100 лет: украинцы оказались в плену ледяной стихии, где теперь не проехать
Ведущий и боец ВСУ Даниэль Салем срочно обратился к украинцам: "А теперь я должен попросить помощи..."
Резников на фоне скандала с продуктами для ВСУ сделал резкое заявление: "Я не позволю…"
В случае, если на таком нарушении поймали водителя транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров, то штраф составит 680 гривен. Повторное нарушение грозит лишением прав на 3-6 месяцев или админарестом на 5-10 суток.
Напомним, украинцы нашли альтернативу авто на горючем: какие машины начали покупать чаще.
А еще Politeka сообщала, что европейские тарифы: принято решение, которое коснется миллионов украинцев.
Также Politeka писала, что цены на электроэнергию: в Кабмине сделали заявление о тарифах для украинцев.