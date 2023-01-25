За какое нарушение придется заплатить от 340 до 680 гривен или даже остаться без прав на полгода. Об этом пишет avtodream.

Водитель, который в авто и не имеет при себе аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки, рискует получить штраф в размере 340 гривен. В случае остановки патрульные квалифицируют это нарушение по ч.1 ст.121 КУоАП, но есть тонкости о которых следует знать.

Если аптечка и огнетушитель отсутствуют в частном автомобиле, то водитель может отделаться лишь предупреждением, ведь нет ни одного нормативного документа, где бы указывалась отдельная ответственность за вождение частного авто без аптечки.

В случае, если на таком нарушении поймали водителя транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров, то штраф составит 680 гривен. Повторное нарушение грозит лишением прав на 3-6 месяцев или админарестом на 5-10 суток.

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