В 2022 году в Украине значительно увеличилась продажа электромашин.

В декабре было зарегистрировано почти 1,6 тысяч электромобилей, что на 66% больше, чем в декабре 2021 года, сообщает “Укравтопром”

За 2022 год всего было приобретено 13,6 тыс. электромобилей. Это – в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

Топ-5 рынка легковых электромобилей:

Nissan Leaf – 2349 шт.

Volkswagen ID.4 – 1407 шт.

Tesla Model 3 – 952 шт.

Volkswagen e-Golf – 862 шт.

Renault Zoe – 674 шт.

Ранее сообщалось, что в новом 2023 году на украинских АЗС может ощутимо подорожать бензин и дизель.

Об этом рассказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам на стоимость бензина, дизеля и автогаза в Украине в 2023 году будут влиять три фактора — инфляция, девальвация и сокращение объемов предложения.

По словам Рябцева, на внутреннем рынке Европы уже до февраля будет меньше свободного топлива, и цены накануне 5 февраля они могут вырасти, и для украинских потребителей.

Сообщается, что уровень подорожания топлива в Украине в 2023 году может составлять от 0,8-2,5 грн. на литр топлива до 4-8 грн. на литр.

Напомним, о самом тяжелом отопительном сезоне: дата начала, тарифы и хватит ли энергоресурсов.

А еще Politeka сообщала, что европейские тарифы: принято решение, которое коснется миллионов украинцев.

Также Politeka писала, что цены на электроэнергию: в Кабмине сделали заявление о тарифах для украинцев.