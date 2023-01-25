Потерпевшая даже не заметила, как это произошло, об этом сообщили в областной полиции.
Сообщение о краже из автомобиля поступило сотрудникам Тернопольского райуправления полиции от жительницы Чертковского района.
По словам женщины, она по делам приехала в областной центр - автомобиль припарковала возле супермаркета. Заявительница имела неосторожность оставить кошелек на переднем сиденье автомобиля. Когда она вернулась, обнаружила, что кошелек, где было 42 тысячи гривен, украли.
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По предварительным данным, злоумышленники проникли в автомобиль путем сканирования сигнализации.
Ранее сообщалось, что в Украине разрешается хранить дома большое количество топлива для личных нужд, однако есть нюанс.
Перевозить автомобилем определенный объем опасного груза – запрещено, за это могут выписать штраф.
Полицейские остановили микроавтобус Volkswagen LT-35, в котором обнаружили канистру из 2000 л дизельного топлива.
Патрульные установили, что у водителя нет документов на груз, а также он не может объяснить, откуда и куда перевозит топливо.
Водителю вынесли постановление по ч. 1 ст. 132-1 (Нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов) КУоАП..
Напомним, украинцы нашли альтернативу авто на горючем: какие машины начали покупать чаще.
А еще Politeka сообщала, что европейские тарифы: принято решение, которое коснется миллионов украинцев.
Также Politeka писала, что цены на электроэнергию: в Кабмине сделали заявление о тарифах для украинцев.