В Тернополе из автомобиля женщины украли 42 тысячи гривен.

Потерпевшая даже не заметила, как это произошло, об этом сообщили в областной полиции.

Сообщение о краже из автомобиля поступило сотрудникам Тернопольского райуправления полиции от жительницы Чертковского района.

По словам женщины, она по делам приехала в областной центр - автомобиль припарковала возле супермаркета. Заявительница имела неосторожность оставить кошелек на переднем сиденье автомобиля. Когда она вернулась, обнаружила, что кошелек, где было 42 тысячи гривен, украли.

По предварительным данным, злоумышленники проникли в автомобиль путем сканирования сигнализации.

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