Бывшая украинская журналистка получила подозрение от СБУ за оправдание войны РФ против Украины.

Об этом 24 января сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что пропагандистка регулярно публикует деструктивный контент в соцсетях, поддерживая оккупацию восточных регионов Украины.

Также Панченко создала так называемый "документальный фильм", оправдывающий военные преступления армии РФ в Мариуполе.

Экс-ведущей телеканалов Виктора Медведчука инкриминируют ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием СМИ, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Также ранее сообщалось, что против бывшей ведущей пророссийских телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive Дианы Панченко возбудили уголовное дело.

"Диана Панченко уже получила свой подарок – открытое уголовное производство. Что ж, друзья, 2023 год начинает приносить результаты. В декабре бывшая ведущая промосковских медведчуковских телеканалов Диана Панченко приехала к оккупированным рашистами территориям на востоке Украины. Где сняла пропагандистский репортаж из Мариуполя и Донецка», – говорится в сообщении.

Нардеп Юрчишин подчеркнул, что сам официально обратил на это внимание Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

«Результат: Служба безопасности уже открыла уголовное производство по пропагандистке. Праздники уже пришли, Диана. Пора их встречать за праздничным столом на допросе», – добавил нардеп.

Ранее, напомним, сообщалось, что скандал вокруг Минобороны с продуктами питания для ВСУ не прошел зря.

Также сообщалось, что министр Алексей Резников сделал резкое заявление на фоне скандала с продуктами для ВСУ.

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