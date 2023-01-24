Об этом 24 января сообщила пресс-служба СБУ.
В ведомстве отметили, что пропагандистка регулярно публикует деструктивный контент в соцсетях, поддерживая оккупацию восточных регионов Украины.
Также Панченко создала так называемый "документальный фильм", оправдывающий военные преступления армии РФ в Мариуполе.
Экс-ведущей телеканалов Виктора Медведчука инкриминируют ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием СМИ, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).
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Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.
Также ранее сообщалось, что против бывшей ведущей пророссийских телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive Дианы Панченко возбудили уголовное дело.
"Диана Панченко уже получила свой подарок – открытое уголовное производство. Что ж, друзья, 2023 год начинает приносить результаты. В декабре бывшая ведущая промосковских медведчуковских телеканалов Диана Панченко приехала к оккупированным рашистами территориям на востоке Украины. Где сняла пропагандистский репортаж из Мариуполя и Донецка», – говорится в сообщении.
Нардеп Юрчишин подчеркнул, что сам официально обратил на это внимание Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
«Результат: Служба безопасности уже открыла уголовное производство по пропагандистке. Праздники уже пришли, Диана. Пора их встречать за праздничным столом на допросе», – добавил нардеп.
Ранее, напомним, сообщалось, что скандал вокруг Минобороны с продуктами питания для ВСУ не прошел зря.
Также сообщалось, что министр Алексей Резников сделал резкое заявление на фоне скандала с продуктами для ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, что появилось продолжение в скандале с пропуском, который начальник патрульной полиции подарил своей девушке.