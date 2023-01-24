Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОВА, и не только.

Как пишет Politeka.net, на заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений.

Так, с должностей заместителей министров уволены: Вячеслав Шаповалов – заместитель Министра обороны Украины; Ивана Лукеря – заместителя Министра развития общин и территорий Украины; Вячеслава Негоду – заместителя Министра развития общин и территорий Украины; Виталия Музыченко – заместителя Министра социальной политики Украины.

Шаповалов

Кроме того, поддержаны проекты указов Президента Украины об увольнении: Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА; Александра Старуха – Запорожская ОВА; Алексея Кулебы – Киевская ОВА; Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА; Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

Резниченко

Янушевич

В то же время, на должность заместителя Министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.

В комментариях к новым решениям Кабмина украинцы выражают обеспокоенность и надежду, что это поможет бороться с общим врагом.

Напомним, на днях Украину накрыл целый ряд скандалов.

"Что происходит?", "Круто взялись!", "Надеюсь, что это зачистка от коррупционеров, а не то, что они свалить хотят", "Сегодня день увольнений" , - пишут пользователи соцсетей.

Между тем, издание РБК-Украина со ссылкой на источники в ОП сообщает, что Кирилла Тимошенко могут назначить главой Херсонской областной военной администрации (ОВА).

Обсуждение этого вопроса произошло задолго до его увольнения из Офиса после скандала с арендой загородного дома и элитного авто.

Издание отмечает, что не исключено, что соответствующее решение о назначении Тимошенко главой Херсонской ОВ будет принято в ближайшее время.

Ранее, напомним, сообщалось, что скандал вокруг Минобороны с продуктами питания для ВСУ не прошел зря.

Также сообщалось, что министр Алексей Резников сделал резкое заявление на фоне скандала с продуктами для ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что появилось продолжение в скандале с пропуском, который начальник патрульной полиции подарил своей девушке.