В Украине разрешается хранить дома большое количество топлива для личных нужд, однако есть нюанс.

Перевозить автомобилем определенный объем опасного груза – запрещено, за это могут выписать штраф.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевской области и привели пример.

Полицейские остановили микроавтобус Volkswagen LT-35, в котором обнаружили канистру из 2000 л дизельного топлива.

Патрульные установили, что у водителя нет документов на груз, а также он не может объяснить, откуда и куда перевозит топливо.

Водителю вынесли постановление по ч. 1 ст. 132-1 (Нарушение правил дорожной перевозки опасных грузов) КУоАП..

Общая емкость встроенных баков не может превышать 1500 л на одно транспортное средство, а емкость бака на прицепе не должна превышать 500 л.

"В переносных топливных емкостях (например, канистрах) можно перевозить не более 60 л топлива на одну транспортную единицу", - говорится в приказе.

Таким образом, если на легковом автомобиле водитель перевозит более 60 литров топлива в канистрах, он может получить штраф в размере 510 гривен.

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