Юную Лизу разыскивают все подразделения полиции Киевской области и добровольцы.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, пропавшего без вести ребенка зовут Елизавета Прокопюк, она из поселка Осыково.

«23 января, в 10 часов, в полицию обратилась бабушка и сообщила об исчезновении ее 16-летней внучки, которая с утра ушла из дома и до сих пор не вернулась», - рассказали в полиции.

На поиски девушки привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Фастовского управления полиции Киевщины: ювенальная превенция, группы реагирования патрульной полиции, криминальная полиция, полицейский офицер общества и добровольческие формирования территориального общества.

Приметы Лизы - на вид 16 лет, рост 160 см, волосы рыжие длинные.

Девочка была одета в шубу голубовато-серого цвета, а также в свитер белого цвета.

Украинцев, владеющих любой информацией о местонахождении девочки, просят сообщать на спецлинию "102" или в Фастовское управление полиции Киевщины.

Напомним, на днях полицейские вернули домой несовершеннолетнего Максима из поселка Калита.

Напомним, днем ​​19 января в полицию обратилась мать и сообщила об исчезновении ее 16-летнего сына, ушедшего 16 января из дома.

«Правоохранители установили местонахождение подростка. Парень находился у знакомых в городе Бровары. К счастью, жертвой преступления Максим не стал», – рассказали правоохранители.

В полиции призвали граждан не откладывать и немедленно сообщать об исчезновении детей на спецлинию "102".

«Также обращаемся к родителям: следите за детьми и избегайте конфликтов, которые могут стать причиной побега из дома. Берегите своих детей!», - обратились правоохранители к украинцам.

Также сообщалось, что на видео попал момент обстрела многоквартирного жилого дома – в небо поднялся столб дыма и огня.

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