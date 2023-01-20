В Киевской области без вести пропал юный парень с карими глазами.

Как рассказали в полиции Киевской области, Максиму Дворнику 16 лет, он из поселка Калита, пишет Politeka.net.

«19 января, в 15:41, в полицию обратилась мать и сообщила об исчезновении ее 16-летнего сына, который 16 января ушел из дома и до сих пор не вернулся», - рассказали в полиции.

Приметы Максима - на вид 17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые короткие, глаза карие.

Был одет в зимнюю курту черного цвета, спортивные брюки черного цвета с желтыми лампасами, черные кроссовки.

Полиция просит украинцев помочь в поисках, сообщив в случае владения какой-либо информации о Максиме на спецлинию "102" или Броварскому управлению полиции Киевщины.

«Господи, помоги вернуть ребенка родителям», «Дай Бог, чтобы ребенок нашёлся живым-здоровым», «Господи, верни ребенка живым домой», «Боже милосердный, прошу, чтобы нашёлся живым-здоровым», - молятся за ребенка украинцы.

Также к мальчику обратилась его бабушка: «Максимчик, пожалуйста, возвращайся домой живым и невредимым, твоя бабушка Надя».

Добавим, что украинцы также обратили внимание на то, что мальчик исчез 16 января, но в полицию обратились только 19-го: «Как так, 16-го исчез, а 19-го только обратилась в полицию?», «Если мать обратилась через три дня, значит знала что через два он может прийти. Значит, ребенок так поступил не в первый раз. Дай Бог, чтобы он вернулся живым и здоровым!».

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