День Соборности Украины - один из важнейших общенациональных праздников.

Он символизирует единство, территориальную целостность и неделимость украинского государства. Отмечается праздник 22 января.

Именно 22 января 1919 был провозглашен Акт Злуки Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Акт объединения украинских земель был обнародован в Киеве на Софийской площади. За год до этого Центральная Рада приняла IV Универсал, которым провозгласила полную независимость УНР.

В 2023 году из-за полномасштабной войны Россией против Украины день Соборности приобрел еще больший символизм, украинцы показали на что готовы ради сохранения государственности и единства страны.

Сообщается, что 22 января, на День Соборности, в Украине ожидается прохладная погода с небольшим количеством осадков.

"Осадки в Украине предусматриваются северо-западным веночком небольшого мокрого снега и дождя - какую уже температура воздуха позволит", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха составит в большинстве областей на уровне 0...+4 градусов.

Напомним, астрологи рассказали, кому знаков Зодиака повезет в выходные 21-22 января.

Как сообщала Politeka, для украинцев возросли выплаты больничных: сколько теперь платят за один день.

Также Politeka писала, что период стабилизации: финансовый гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака.