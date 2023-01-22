Он символизирует единство, территориальную целостность и неделимость украинского государства. Отмечается праздник 22 января.
Именно 22 января 1919 был провозглашен Акт Злуки Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
Акт объединения украинских земель был обнародован в Киеве на Софийской площади. За год до этого Центральная Рада приняла IV Универсал, которым провозгласила полную независимость УНР.
В 2023 году из-за полномасштабной войны Россией против Украины день Соборности приобрел еще больший символизм, украинцы показали на что готовы ради сохранения государственности и единства страны.
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Сообщается, что 22 января, на День Соборности, в Украине ожидается прохладная погода с небольшим количеством осадков.
"Осадки в Украине предусматриваются северо-западным веночком небольшого мокрого снега и дождя - какую уже температура воздуха позволит", - рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, температура воздуха составит в большинстве областей на уровне 0...+4 градусов.
Напомним, астрологи рассказали, кому знаков Зодиака повезет в выходные 21-22 января.
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