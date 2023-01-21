Грядущие выходные одинаково хорошо подходят как для работы, так и для отдыха, передает "ТСН".
21 и 22 января находятся на стыке двух лунных месяцев, поэтому энергетика этих суток слабовата и нежелательно планировать на это время реализацию серьезных проектов.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Представители знака смогут не только реализовать свой творческий потенциал и амбиции, но и неплохо заработать, что для них не менее – а возможно, и более – важно.
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Дева (22.08 – 23.09)
Девам звезды приготовили встречу с человеком из прошлого. Собеседникам будет о чем вспомнить. Также выяснится, что в отношениях рано ставить точку и велика вероятность того, что они продолжатся.
Весы (24.09 – 23.10)
Вам повезет в личной жизни, которая в это время выйдет на первый план. В отношениях с любимым человеком, особенно на первой их стадии – важно не делать резких движений и не форсировать события, это может напугать партнера.
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