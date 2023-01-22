Так, 73% украинцев положительно оценили распад Советского Союза.
Около 12% оценивают это историческое событие негативно, а еще 15% не определились со своим отношением.
Об этом стало известно благодаря результатам опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.
В западном макрорегионе сейчас самая большая доля положительно оценивающих распад СССР (92%).
В центре и на востоке страны – 71% и 65% соответственно, а меньше всего – на юге (48%).
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На юге и востоке Украины сравнительно больше людей, негативно оценивающих распад СССР (23% и 20% соответственно). На юге значительное количество граждан не имеют однозначного мнения на этот счет (29%).
В 2020 году по СССР "тосковали" около 32% украинцев, а положительно оценивали распад этого исторического образования 49%.
В южном и восточном регионах преобладала отрицательная оценка распада СССР
Также сообщалось, что у Путина и Лукашенко новый план наступления на Украину, что известно.
Кроме того, выяснилась позорная причина взрыва в Беларуси:"Затряслись окна в домах".
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