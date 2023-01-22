В 2022 году большинство украинцев во всех регионах положительно оценили распад Советского Союза.

Так, 73% украинцев положительно оценили распад Советского Союза.

Около 12% оценивают это историческое событие негативно, а еще 15% не определились со своим отношением.

Об этом стало известно благодаря результатам опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

В западном макрорегионе сейчас самая большая доля положительно оценивающих распад СССР (92%).

В центре и на востоке страны – 71% и 65% соответственно, а меньше всего – на юге (48%).

На юге и востоке Украины сравнительно больше людей, негативно оценивающих распад СССР (23% и 20% соответственно). На юге значительное количество граждан не имеют однозначного мнения на этот счет (29%).

В 2020 году по СССР "тосковали" около 32% украинцев, а положительно оценивали распад этого исторического образования 49%.

В южном и восточном регионах преобладала отрицательная оценка распада СССР

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