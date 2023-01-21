20-летний Кирилл Шевченко ставший с командой в 2021 году чемпионом Европы, сменил спортивное гражданство, сообщает Федерация шахмат Румынии в Facebook.
«Для нас большая честь сообщить, что один из самых молодых и перспективных шахматистов мира, украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко, решил играть в шахматы под румынским флагом», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее киевлянин Кирилл Шевченко, обыгравший в прошлом году лучшего шахматиста современности Магнуса Карлсена, стал гроссмейстером в 2017 году, в возрасте 14 лет, и в настоящее время занимает в мировом рейтинге 78-е место.
Ранее сообщалось, что скандальных украинцев лишили гражданства.
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«Я принял решение о прекращении гражданства четырех человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича», - заявил Зеленский.
По словам президента, «если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими".
Пользователи соцсетей, комментируя данное решение высказывают мнение, что сделать это необходимо было уже давно.
Напомним, СБУ наконце добралась до богатств известного экс-министра, который сейчас прячется в Крыму.
Также сообщалось, что марионеточным президентом оккупированной Украины россия планировала сделать Януковича.
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