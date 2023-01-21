Лидер сборной Украины по шахматам сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать под румынским флагом.

20-летний Кирилл Шевченко ставший с командой в 2021 году чемпионом Европы, сменил спортивное гражданство, сообщает Федерация шахмат Румынии в Facebook.

«Для нас большая честь сообщить, что один из самых молодых и перспективных шахматистов мира, украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко, решил играть в шахматы под румынским флагом», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее киевлянин Кирилл Шевченко, обыгравший в прошлом году лучшего шахматиста современности Магнуса Карлсена, стал гроссмейстером в 2017 году, в возрасте 14 лет, и в настоящее время занимает в мировом рейтинге 78-е место.

Ранее сообщалось, что скандальных украинцев лишили гражданства.

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По словам президента, «если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими".

Пользователи соцсетей, комментируя данное решение высказывают мнение, что сделать это необходимо было уже давно.

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