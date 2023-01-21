Однако есть исключения, сообщает «На пенсии».
Чтобы не платить за доставку газа, труба должна быть отрезана, а факт зафиксирован в документах.
Для потребителей с нулевым потреблением, а также для тех, кто пользовался газом менее девяти месяцев, НКРЭКУ ввела минимальный платеж за доставку газа.
Он рассчитывается исходя из действующих норм потребления газа и зависит от имеющихся у потребителя газовых приборов.
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Однако, если потребитель пользуется только газовой плитой, то его заказанная мощность установлена на уровне 39 кубометров в год.
Для потребителей с газовой плитой и колонкой минимальная заказанная мощность составляет 126 кубометров. Для тех, кто использует отопительный газовый котел – 314 кубических метров.
Минимальная плата за доставку газа установлена и в том случае, если трубы газоснабжения опломбированы.
В условиях военного положения, если объект газопотребления или внутридомовая система газоснабжения были повреждены, после обследования специалистами систем газоснабжения потребителям необходимо произвести перерасчет.
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