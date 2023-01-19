Напомним, Ахеджакова осуждает войну, которую развязала россия, и поддерживает Украину.

В результате, 84-летнюю Ахеджакову затравили, как обычные россияне, так и ее коллеги. Более того, спектакли с участием актрисы начали отменять - ранее на сайте Дворца культуры «Выборгский» появилось объявление о переносе спектакля на неопределённый срок и возврате денег за билеты.

Травля Ахеджаковой вышла на новый уровень: депутат Мосгордумы Андрей Медведев угрожал отправить вагнеровцев на её спектакль, после чего актрисе пришлось перенести выступление.

Другие чиновники и «патриотические» блогеры и пропагандисты также подключились к травле Ахеджаковой.

Актриса тяжело переносит все происходящее и с благодарностью относится к любому слову поддержки. Так, актриса рассказывая, что ее поддержал Максим Галкин, не смогла сдержать слез.

«И вдруг я получаю маленькую строчку от Максима Галкина: «Вы не обсираемы». Вот я сейчас плачу от благодарности», - рассказала Ахеджакова.

Реакция Лии Ахеджаковой на слова Максима Галкина. Он поддержал актрису, которую критикуют за антивоенные высказывания, и написал ей лично: «Вы не обсираемы». pic.twitter.com/YqI9CSHJV9 — Художники и Поэты (@Xudozhnikipoeti) January 18, 2023

Комментируя травлю Ахеджаковой, пользователи соцсетей называют актрису человеком с большим сердцем и высказывают мнение, что ее обидчики не стоят даже ее ногтя.

«Боже, вот она плачет, а плачу я. Маленькая, талантливая, прекрасная и просто добрая. Вынуждена читать и видеть такое в старости лет. И плакать от того, что ей сказали очевидную вещь. Что она неприкосновенна. Как минимум из-за возраста, как максимум из-за того, что это просто ОНА»,

«Удивительная маленькая женщина с большим сердцем»,

«Потрясающая женщина», «Великая, талантливая и непревзойдённая. Ущербны те, кто даже ногтя её не стоят», «Маленький комочек непревзойденной силы...Здоровья вам мира и добра», «Берегите себя!», «она олицетворяет жизнь. вот в чем дело!», «Великая женщина. Никакая грязь, которой ее забрасывают власти, к ней не пристанет»,

«И сразу перед глазами сцена из фильма «Гараж» когда она отстаивала справедливость. Очень уважаю эту личность и ее творчество. Замечательный человек», - пишут в соцсетях.

Напомним, ранее Максим Галкин высмеял Киркорова.

Также напомним, что россияне придумали новую месть Галкину.

Ранее Галкин преподал впечатляющий урок Олег Газманову и Меладзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне начали менять свое отношение к Галкину, который поддержал Украину.