Россияне не унимаются и придумывают все новые и новые способы наказания для Максима Галкина, которые не поддержал войну против Украины.

В этот раз Галкина предложили лишить наград Кемеровской области. Губернатор Сергей Цивилев поддержал эту идею.

«Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013-м году. В совете ветеранов считают, что публичная личность, оскорбившая всю страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград», - говорится в сообщении губернатора.

Отметим, что в написании Кузбасс был использован символ полномасштабного военного вторжения рф в Украину – «Z».

В соцсетях к подобным заявлением отнеслись с большой долей юмора. Также пользователи отметили, что каждое такое предложение и продолжающаяся травля лишь подтверждает, что Галкин достойный человек:

«Горе-то какое», «Почему так жестоко?», «Особенно без ордена Кузбаса теперь не проживет, что ж делать-то», «Это болезнь какая-то заменять букву З на Z»,

«И вычеркнуть из списков нуждающихся в дровах...а то ишь какой перец...», «Предавшая интересы страны в убийстве и грабеже соседней страны - это просто сборище клоунов»,

«С некоторых пор это не награды, а чёрная метка, галкин будет счастлив, если её заберут. Гос награды уже давно перешли в разряд подарков на юбилей и оплаты некоторых услуг интимного характера»,

«Думаю, он, сильно огорчится. Ведь кусок угля не у каждого есть».

Добавим, тем временем на сайте президента Украины появилась петиция, автор которой предлагает лишать звания "Народный артист Украины" артистов из России или тех, кто поддержал Россию.

«Звание "Народный артист Украины" не должны носить лица, выступающие за Россию в этой войне или которые не высказались по поводу этой войны, но продолжают находиться на России.

Такие артисты, например Филипп Киркоров или Николай Басков, не имеют права обладать государственной наградой Украины и одновременно быть пропагандистом вторжения в Украину», - говорится в тексте петиции.

Напомним, что Павел Зибров рассказал, дружит ли сейчас с Таисией Повалий и ее мужем Лихутой.

Также сообщалось, что Галкин предподал впечатляющий урок Олег Газманову и Меладзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне начали менять свое отношение к Галкину, который поддержал Украину.