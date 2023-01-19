На период действия военного положения правительство Украины ввело мораторий на повышение тарифов на ряд коммунальных услуг. И хотя цена на газ, отопление и электроэнергию в Украине не изменилась для населения, Госстат заявил, что в стране все же подорожали коммунальные услуги.
Сообщается, что на 24,6% выросла стоимость на содержание и ремонт жилья, по большей части это касается жителей многоквартирных домов. Поднялась и цена за уборку мусора – тариф вырос на 15,3%. То же самое касается и канализации – цена поднялась на 14,9%. А водоснабжение поднялось в цене на более чем 12%.
Пока еще немного поднят тариф на горячую воду – 0,2%. При этом за газ украинцы стали платить на 0,3% меньше.
На период отопительного сезона в Украине не будут повышаться тариф на газ, отопление и горячую воду. Возможно, тарифы еще удержат на прежнем уровне на 6 месяцев после отмены военного положения.
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Отметим, для бизнеса тариф на электроэнергию повысили, несмотря на то, что в стране война. Это может привести к тому, что ряд товаров в стране станет дороже.
Также краинцы сталкиваются с проблемами в назначении субсидий, дело в том, что в этом году полномочия по выплате и начисление субсидий передали Пенсионному фонду Украины. Из-за этого у жителей Харьковской области возникли проблемы при оформлении помощи, информируют в Лозовском горсовете.
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