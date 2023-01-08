В Украине можно получить ежемесячное пособие от 900 гривен и более, кто из граждан может претендовать.

Украинцам рассказали, как оформить ежемесячное пособие в размере 900 гривен и более. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по реинтеграции оккупированных территорий.

Так, помощь от государства можно получить за бесплатное предоставление жилья переселенцам. То есть, за каждое поселенное лицо, в независимости от того совершеннолетние это или дети, украинцам ежемесячно выплатят по 900 гривен. Это означает, что за предоставление убежище маме с ребенком, ежемесячно будут выплачивать 1800 гривен компенсации на оплату коммунальных услуг. Наличие субсидии при этом на эту выплату не влияет.

В частности, для получения помощи есть ряд требований:

лицо, желающее оформить помощь должно быть владельцем помещения.

по данному помещению не должно быть никаких долгов за коммунальные услуги.

необходимо подать пакет документов в соответствующие органы (ЦНАП или органы социальной защиты населения). Для этого нужны два вида документов: от владельца дома и от ВПЛ, которых он поселяет.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменили требования для выхода на пенсию в 60 лет. Для этого понадобится как минимум 30 лет стажа. Тем, кому не хватает стажа, предоставят возможность его докупить. За каждый год придется заплатить 34 320 грн. Первые два способа покупки стажа предполагают заключение с Пенсионным фондом договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, когда вы сами можете на вполне законных основаниях докупить у государства количество страхового стажа, которого не хватает для выхода на пенсию.

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