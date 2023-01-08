Украинцам рассказали, как можно окупить страховой стаж для выхода на пенсию.

В Украине изменили требования для выхода на пенсию в 60 лет. Для этого понадобится как минимум 30 лет стажа. Тем, кому не хватает стажа, предоставят возможность его докупить. За каждый год придется заплатить 34 320 грн.

Как рассказала адвокат Вера Тарасенко, первые два способа покупки стажа предполагают заключение с Пенсионным фондом договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, когда вы сами можете на вполне законных основаниях докупить у государства количество страхового стажа, которого не хватает для выхода на пенсию, пишет "Минфин".

Сколько стоит стаж:

1 год – 34 320 грн.

2 года – 61 776 грн;

3 года – 82 368 грн;

4 года – 96 096 грн;

5 лет – 102 960 грн.

Первый вид договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования более дешевый, но более длительный для решения вопроса выхода на пенсию. Он заключается на конкретный срок, раньше которого на пенсию выйти нельзя. Оплаты производятся по нему раз в месяц.

Его можно заключить на период от одного года, не менее года и до 5 лет. И выйти на пенсию можно только по истечении его срока действия.

Второй вид договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования позволяет однократно докупить недостающий страховой стаж и сразу же выйти на пенсию, не дожидаясь окончания года или более длительного срока.

По нему можно докупить страховой стаж как за 1-2 месяца, так и за год или максимум за 5 лет. Он позволяет решить вопрос покупки необходимого стажа быстрее, но он вдвое дороже, чем предыдущий вариант.

Для приобретения стажа необходимы следующие документы:

заполненное заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (одноразовая уплата единого взноса) по форме согласно приложению 3 к Инструкции;

копия трудовой книжки (при наличии);

выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копия документа, удостоверяющего личность (например, паспорта).

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