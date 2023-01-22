Психически больной сын неделю не позволял похоронить тело родной матери, пока в ситуацию не вмешались городские власти – эту историю обсуждали во время заседания горисполкома.

Об этом пишет местное издание «РИО Бердичев» .

Женщина, проживавшая в микрорайоне Новоселок, в доме по улице Симака, скончалась еще 8 января. Смерть подтвердили медики. На следующий день соседка, которая заботилась о семье, купила крест и гроб, однако сын отказался хоронить тело матери. К делу привлекли и полицию, но так и ничего не удалось вроде бы.

После заседания исполкома оперативно создали выехавшую на место комиссию, но здесь произошел еще один неожиданный поворот по делу. Женщины в доме не нашли.

Наконец в начале недели тело бедной умершей нашли – она лежала среди хлама в доме.

Впоследствии на место происшествия прибыл судмедэксперт, подтвердивший естественную смерть усопшей. После этого тело забрали ритуальные службы для погребения.

Сын умершей действительно болеет: он состоит на учете в психбольнице. Соседка хотела оформить над ним попечительство, все документы для этого были готовы, но он не дал своего согласия и бумаги не подписал. Известно также, что умершая имела психические отклонения.

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