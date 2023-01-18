Эти средства будут выплачивать тем, кто имеет по меньшей мере троих детей. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Как отмечается, пособие семьям с детьми выплачивают до момента, пока ребенок не достигнет шести лет. Помощь многодетным семьям правительство ввело с 1 апреля 2019 года. С этого времени родители начали получать ежемесячное пособие в размере 2,1 тыс. грн.

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Оформить соответствующую помощь можно даже тогда, когда ребенку уже пять лет. Так, после третьего ребенка можно получить на каждого последующего дополнительно ту же сумму.

В этом году индексацию денежных выплат, в том числе для многодетных семей, заморозили. Это связано с дефицитом в государственном бюджете.

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Также в стране предусмотрены некоторые льготы для многодетных семей:

  • 50% скидки за пользование коммунальными услугами;
  • бесплатное получение медикаментов по рецептам врачей;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
  • бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси).
  • бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с законом "Об оздоровлении и отдыхе детей".

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Мы также писали, по данным Государственной статистической службы, базовая инфляция в Украине за прошлый 2022 год составила 22,6%. Инфляция два месяца подряд составляла 0,7%, тогда как ранее за три месяца подряд превышала 2%.

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