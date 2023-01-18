Украинские семьи с детьми смогут получать ежемесячные выплаты в 2023 году.

Эти средства будут выплачивать тем, кто имеет по меньшей мере троих детей. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Как отмечается, пособие семьям с детьми выплачивают до момента, пока ребенок не достигнет шести лет. Помощь многодетным семьям правительство ввело с 1 апреля 2019 года. С этого времени родители начали получать ежемесячное пособие в размере 2,1 тыс. грн.

Оформить соответствующую помощь можно даже тогда, когда ребенку уже пять лет. Так, после третьего ребенка можно получить на каждого последующего дополнительно ту же сумму.

В этом году индексацию денежных выплат, в том числе для многодетных семей, заморозили. Это связано с дефицитом в государственном бюджете.

Также в стране предусмотрены некоторые льготы для многодетных семей:

50% скидки за пользование коммунальными услугами;

бесплатное получение медикаментов по рецептам врачей;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси).

бесплатное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с законом "Об оздоровлении и отдыхе детей".

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