Украинцы сталкиваются с проблемами в назначении субсидий, дело в том, что в этом году полномочия по выплате и начисление субсидий передали Пенсионному фонду Украины. Из-за этого у жителей Харьковской области возникли проблемы при оформлении помощи, информируют в Лозовском горсовете.
Для получателей субсидий, которым автоматически продлили эту помощь, ничего не изменилось. В то же время сложность ощутили граждане, которые только начали обращаться за назначением помощи.
Выплаты назначаются по данным "Реестра застрахованных лиц". И именно на этом этапе возникает немало проблем. Большинство обращений не проходит проверку Реестра: не совпадают номер паспорта, фамилия или другие данные.
Сообщается, что такие сложности – временные, это переходный период. В дальнейшем люди все же ощутят преимущества "Реестра застрахованных лиц". В нем содержится сводная вся информация о заработных платах, пенсиях и других данных украинцев.
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На какие услуги предоставляется субсидия
Льготу можно оформить на оплату:
- жилищных услуг – услуг по управлению многоквартирным домом;
- коммунальных услуг;
- абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг;
- на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
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