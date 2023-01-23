В то же время, работодатели будут вынуждены поднять зарплаты работникам.
Об этом стало известно благодаря отчету "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV квартал 2022 года, передает "РБК".
Ожидания сокращений несколько улучшились: баланс ответов - "минус" 20,1% (в III квартале 2022 года - "минус" 25,5%).
Массовые увольнения ожидаются на предприятиях почти всех видов деятельности.
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Самые пессимистические оценки у предприятий добывающей промышленности, транспорта и связи, а также сельского хозяйства (баланс ответов "минус" 40,0%, "минус" 28,9% и "минус" 26,1% соответственно).
Второй квартал подряд респонденты ожидают роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов - 39,0% (в ІІІ квартале 2022 года - 33,5%).
Ранее сообщалось, что установлены минимальные финансовые гарантии для медработников в 2023 году.
Минимальная зарплата медсестры/брата должна составлять 13 500 грн, а врача, фармацевта и специалиста по реабилитации – 20 000 грн, сообщают в Минздраве.
Однако, эти суммы не являются граничными, медицинские работники могут получать больше.
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