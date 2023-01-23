По данным Государственной статистической службы, базовая инфляция в Украине за прошлый 2022 год составила 22,6%. Инфляция два месяца подряд составляла 0,7%, тогда как ранее за три месяца подряд превышала 2%.

Среди продуктов больше всего подорожали яйца, которые взлетели в цене почти на 80%, а именнно на 76,6%, фрукты – на 73,8%, овощи – на 51,8%.

На 2,5-0,9% подорожало масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы. На 2,7-0,1% подешевели продукты переработки зерновых, яичка, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис.

Ранее сообщалось, что установлены минимальные финансовые гарантии для медработников в 2023 году.

Минимальная зарплата медсестры/брата должна составлять 13 500 грн, а врача, фармацевта и специалиста по реабилитации – 20 000 грн.

Однако, эти суммы не являются граничными, медицинские работники могут получать больше.

"Это только минимальный уровень заработной платы, гарантированный государством медикам, работающим полный рабочий день. Вышеупомянутый уровень заработной платы может быть увеличен руководителем здравоохранения путем установления доплат и надбавок с учетом сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его работы", – говорится в сообщении.

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