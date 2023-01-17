Боксеру исполнилось 36 лет. По этому случаю супруга Усика Катерина сделала трогательное признание, пишет Politeka.net.
«Безгранично люблю», - написала девушка на своей странице в Инстаграм, опубликовав романтическую фотосессию с мужем.
К ее поздравлениям присоединились многие пользователи соцсетей:
«Поздравляю! Всех благ», «С именинником», «Красивенные!».
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Напомним, ранее Усик эмоционально заступился за УПЦ.
«Много вопросов по поводу того, что я предатель своей церкви, веры и Господа Бога. Многие люди просят меня, чтобы я сказал слово. Я продолжаю быть верным Украинской православной церкви и митрополиту Онуфрию. И еще: я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага - РФ…», - говорил Усик.
Александр Усик, выступающий в первой тяжелой и тяжёлой весовых категориях, родился 17 января 1987 года в ныне оккупированном Симферополе.
После 2014-го года Усику постоянно задавали вопросы относительно его позиции по Крыму.
«Восемь лет моему мужу выносят мозг: «Саша, чей Крым?». Если бы у меня там не было родственников, если бы я до 2017 года там не жила, я бы сказала, что Крым – это Украина, он реально Украина. Все эти восемь лет это вопрос о Крыме. Он бы, может, и сказал, но Сашу, когда он был в Киеве, набрали какие-то люди, они говорят: «Саша, если ты скажешь, что Крым украинский, мы знаем, где живет твоя жена, мы зайдем и обязательно что-нибудь у нее найдем». Мы сейчас видим, как они работают, как Россия вообще все ведет, я понимаю, что они у меня что-нибудь нашли бы», – рассказывала жена Усика в одном из недавних интервью.
Ранее промоутер Усика на фоне скандала сказал, что происходит с Ломаченко.
Также сообщалось, что Ломаченко разочаровал очередной выходкой.