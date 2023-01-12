Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик сделал заявление.

Боксер заверил, что остается верен УПЦ, пишет Politeka.net.

"Многие вопросы относительно того, что я "предатель" своей церкви, своей веры и Господа Бога. Меня не интересуют эти вопросы. Многие просят меня о том, чтобы я сказал слово. Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской православной церкве и настоятелю нашей церкви митрополиту Онуфрию", – сказал Усик в своем обращении, опубликованном на его странице в Инстаграм.

Однако Усик хочет, чтобы она очистилась от негодяев – тех, кто следует указаниям России.

«Я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки, а те люди, которые приехали работать по команде врага Российской Федерации. Российская Федерация – это враг Украины. Да-да, вы меня хорошо слышите и видите меня. Это враг, который хочет убить всех людей в мире», – сказал Усик.

Он также добавил, что УПЦ была создана еще князем Владимиром в 988 году. И к Москве, и к РПЦ она никакого отношения не имеет, просто много лет назад украинскую церковь поработила агрессивная страна.

Она, по словам боксера, забрала церковь и решила, что они всех спасут.

«А мы все – это дьявол или кто-то еще. Я говорю о россиянах и об их государстве. Они говорят, что борются с миром, что священная война. Только они пришли в чужую демократическую страну и убивают", – сказал Усик.

Многие подписчики поддержали Усика:

«Горжусь», «Усик молодец, в отличие от Лома», «Думаю, лишняя трата объяснять людям, у которых 25 лет промывки мозгов и уже 100 лет как ссср в их головах», «Правильно сказал, мы на своей земле, а кому не нравится то пусть убегает на россию!», «Во даешь! Молодец. Привет от Мариупольца, Мариуполь – это Украина».

Напомним, промоутер Усика на фоне скандала сказал, что происходит с Ломаченко.

Также сообщалось, что Ломаченко разочаровал очередной выходкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ломаченко похвастался службой с попавшим под санкции митрополитом УПЦ МП.