Как пишет Politeka.net, в Центре коммунального сервиса сообщили, какие группы украинцев могут претендовать на отмену платежей за воду и газ. Отмечено, что право не платить за воду или газ имеют не только те потребители, у которых стоят счетчики, а также те, у кого нет подобных приборов, передает "Хвиля".

Отменить оплату за коммуналку можно в таких случаях:

учится в другом населенном пункте;

находится на длительном лечении в другом городе или даже за границей;

проходит срочную службу или является мобилизованным в ряды Вооруженных сил Украины;

отбывает наказание в местах лишения свободы;

находится за границей, в том числе в качестве беженца;

является внутренне перемещенным лицом и проживает в другом населенном пункте, где и платит за коммуналку.

Подтвердить право на отмену коммунальных платежей можно соответствующими справками. Также необходимо будет предоставить акт, в котором указано количество лиц в жилом помещение. Данный документ должен быть утвержден обслуживающей организацией.

Отмечается, что стоимость тепла зависит не от колличества людей в доме, а от размера помещения. Даже если никто не проживал в доме в момент отопительного сезона, то платить за отопление нужно. А вот за газ и воду можно не платить.

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