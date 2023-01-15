Как сообщает Центр коммунального сервиса (ЦКС), такую возможность имеют потребители, у которых нет счетчиков на определенные виды коммунальных услуг, передает napensii.ua.
Если у потребителя отсутствует счетчик на газ или воду, то выплата производится в соответствии с переданными показателями.
Однако плату за коммунальные могут отменить, если:
- потребитель является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) и временно проживает в другом населенном пункте;
- учится в другом населённом пункте;
- находится на длительном лечении в другом городе или другой стране;
- проходит срочную военную службу или мобилизованный в ВСУ;
- отбывает наказание в местах лишения свободы;
- находится за границей.
Если вы подпадаете под одну из этих категорий, ее нужно будет подтвердить справками.
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Кроме того, нужно иметь акт, подтверждающий фактическое количество проживающих в домохозяйстве людей. Документ должен быть утвержден обслуживающей организацией.
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