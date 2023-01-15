Украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги, стало известно кому именно.

Как сообщает Центр коммунального сервиса (ЦКС), такую возможность имеют потребители, у которых нет счетчиков на определенные виды коммунальных услуг, передает napensii.ua.

Если у потребителя отсутствует счетчик на газ или воду, то выплата производится в соответствии с переданными показателями.

Однако плату за коммунальные могут отменить, если:

потребитель является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) и временно проживает в другом населенном пункте;

учится в другом населённом пункте;

находится на длительном лечении в другом городе или другой стране;

проходит срочную военную службу или мобилизованный в ВСУ;

отбывает наказание в местах лишения свободы;

находится за границей.

Если вы подпадаете под одну из этих категорий, ее нужно будет подтвердить справками.

Кроме того, нужно иметь акт, подтверждающий фактическое количество проживающих в домохозяйстве людей. Документ должен быть утвержден обслуживающей организацией.

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