Как сообщает Центр коммунального сервиса (ЦКС), такую возможность имеют потребители, у которых нет счетчиков на определенные виды коммунальных услуг, передает napensii.ua.

Если у потребителя отсутствует счетчик на газ или воду, то выплата производится в соответствии с переданными показателями.

Однако плату за коммунальные могут отменить, если:

  • потребитель является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) и временно проживает в другом населенном пункте;
  • учится в другом населённом пункте;
  • находится на длительном лечении в другом городе или другой стране;
  • проходит срочную военную службу или мобилизованный в ВСУ;
  • отбывает наказание в местах лишения свободы;
  • находится за границей.

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Если вы подпадаете под одну из этих категорий, ее нужно будет подтвердить справками.

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Кроме того, нужно иметь акт, подтверждающий фактическое количество проживающих в домохозяйстве людей. Документ должен быть утвержден обслуживающей организацией.

тарифы, платежки, коммуналка

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