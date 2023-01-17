Украинские пограничники задержали россиянина, который переплыл на матрасе Западный Буг, чтобы попасть на территорию нашей страны.

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, нарушителя пограничный наряд остановил, как только он пересек границу.

Пограничники задержали около украинско-польской границы россиянина, который переплыл на матрасе реку Западный Буг.

Россиянин объяснил, что якобы длительный срок проживал в Украине, а после выезда за границу легально вернуться назад не имел возможности.

Ранее сообщалось, что освобожденная из российского плена защитница "Азовстали" уже приступила к службе в одном из пограничных подразделений Волынского отряда.

На службу она вернулась с новым четырехлапым напарником.

Девушка пробыла в плену 5 месяцев, сейчас она с нетерпением ждет возвращения из плена своего мужа пограничника.

К оккупантами в плен Алина Панина попала в Мариуполе, она вместе со своей собакой Соней осуществляла осмотр судов в морском торговом порту.

Алина принимала участие в обороне завода "Азовмаш" и неделю пробыла под постоянными обстрелами на "Азовстале". Потом попала во вражеский плен вместе с двумя своими служебными собаками Соней и Джесси.

Напомним, Украине собираются подсунуть "корейский вариант" – в чем он заключается.

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