Установлены минимальные финансовые гарантии для медработников в 2023 году.

Минимальная зарплата медсестры/брата должна составлять 13 500 грн, а врача, фармацевта и специалиста по реабилитации – 20 000 грн, сообщают в Минздраве.

Однако, эти суммы не являются граничными, медицинские работники могут получать больше.

"Это только минимальный уровень заработной платы, гарантированный государством медикам, работающим полный рабочий день. Вышеупомянутый уровень заработной платы может быть увеличен руководителем здравоохранения путем установления доплат и надбавок с учетом сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его работы", – говорится в сообщении.

Гарантии будут распространяться не на все медучреждения, а лишь на:

те, у которых есть договоры с Нацслужбой здоровья (НСЗУ) по Программе медицинских гарантий;

те, фонд оплаты труда с начислениями за текущий месяц которых не превышает 85% дохода, полученного в текущем месяце, с учетом накопленных остатков.

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