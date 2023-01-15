Орджоникидзевский районный суд Запорожья признал бывшего правоохранителя виновным в хулиганстве.

Об этом говорит приговор от 11 января.

24 февраля 2022 г., в связи с началом полномасштабной вооруженной агрессии РФ, работнику полиции выдали для постоянно ношения пистолет Макарова.

16 июня полицейский употребил алкоголь и в полночь пьяным находился на улице вблизи заведений сприп-кабаре «Голый Револьвер» и гостиницы «Кристина». Он достал пистолет, а другой рукой ударил по дверям заведения «Голый Револьвер», также ударил в дверь ногой, а затем отошел и возвращаясь снова ударил ногой.

Далее в течение 5 минут произвел не менее 5 выстрелов. Причем стрелял как на улице, так и забегая внутрь гостиницы Кристина, где побывал на первом и втором этажах. В результате стрельбы повреждена входная дверь отеля и стеклопакет на втором этаже.

Действия квалифицировали как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

В судебном заседании обвиняемый все признал полностью, ничего не оспаривал. Сообщил, что искренне раскаивается и осуждает свой поступок. Ущерб уже возместил в полном объеме. Просил строго его не наказывать.

Представитель гостиницы «Кристина» подтвердил получение компенсации и не возражал против наказания, не связанного с лишением свободы.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Из полиции его уволили.

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